Белорусские военные на учениях отрабатывают установку «зубов дракона»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Подразделения инженерных войск Вооруженных сил Беларуси на учениях отрабатывают установку «зубов дракона», кадры показал в эфире телеканал ОНТ.

Источник: Артём Берестень, "Ваяр"

«Зубами дракона» военные называют противотанковые инженерные заграждения, представляющие собой бетонные или железобетонные пирамиды, врытые в землю рядами. Они используются для создания труднопреодолимых барьеров, препятствующих движению гусеничной и колесной техники.

Вес одной пирамиды составляет около тонны, высота более метра, прозвучало в эфире телеканала.

Такие невзрывные заграждения устанавливаются на наиболее слабых, незакрытых флангах, уточнили в телесюжете. Их устанавливают в два или три ряда и скрепляют между собой.

«Тетраэдры стягиваются между собой тросом для того, чтобы при заезде техники на тетраэдр остальные тетраэдры подтягивались и тем самым не давали дальнейшего продвижения техники», — сообщил в эфире военнослужащий.

Также в эфире прозвучало, что маневры проводятся на значительном удалении от границы.

В настоящее время в Беларуси проводятся учения с войсками Западного оперативного командования, они продлятся до 25 марта. Это один из этапов проверки боевой готовности, которая проводится в Вооруженных силах республики.