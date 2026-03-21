Белорусские военные на учениях отрабатывают установку «зубов дракона»

«Зубами дракона» военные называют противотанковые инженерные заграждения, представляющие собой бетонные или железобетонные пирамиды, врытые в землю рядами. Они используются для создания труднопреодолимых барьеров, препятствующих движению гусеничной и колесной техники.
Вес одной пирамиды составляет около тонны, высота более метра, прозвучало в эфире телеканала.
Такие невзрывные заграждения устанавливаются на наиболее слабых, незакрытых флангах, уточнили в телесюжете. Их устанавливают в два или три ряда и скрепляют между собой.
«Тетраэдры стягиваются между собой тросом для того, чтобы при заезде техники на тетраэдр остальные тетраэдры подтягивались и тем самым не давали дальнейшего продвижения техники», — сообщил в эфире военнослужащий.
Также в эфире прозвучало, что маневры проводятся на значительном удалении от границы.
В настоящее время в Беларуси проводятся учения с войсками Западного оперативного командования, они продлятся до 25 марта. Это один из этапов проверки боевой готовности, которая проводится в Вооруженных силах республики.