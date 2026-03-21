Лавров назвал тяжелейшими последствия агрессии США и Израиля на Иран

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Последствия нынешней агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Ирана будут тяжелейшими, это «далеко не фарс» при всех его внешних проявлениях. И «аукаться» эти последствия будут еще очень долго, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

Источник: Reuters

Глава российского дипведомства заметил, что история в целом имеет свойство развиваться по спирали и, «как говорят, повторяется в виде фарса», относиться же к этому можно по-разному. «Но нынешняя ситуация — это серьезно и далеко не фарс. При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, — тяжелейшие. Они будут аукаться еще очень долго», — подчеркнул Лавров.

