Весенний призыв 2026: ключевые даты, новые правила и кто не отправится служить

Весенняя призывная кампания 2026 года стартует 1 апреля. В этом сезоне россиян ждут важные изменения в процедуре, главное из которых — возможность проведения медкомиссий и заседаний призывных комиссий в течение всего года. Рассказываем о главных нововведениях, сроках и законных основаниях для отсрочки.