Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенний призыв 2026: ключевые даты, новые правила и кто не отправится служить

Весенняя призывная кампания 2026 года стартует 1 апреля. В этом сезоне россиян ждут важные изменения в процедуре, главное из которых — возможность проведения медкомиссий и заседаний призывных комиссий в течение всего года. Рассказываем о главных нововведениях, сроках и законных основаниях для отсрочки.

Источник: Сиб.фм

Сроки призыва: не для всех одинаковы

Официальный период весеннего призыва для большинства регионов России — с 1 апреля по 15 июля 2026 года.

Однако для отдельных категорий граждан сроки сдвинуты:

  • Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей призыв традиционно начинается с 1 мая.
  • Для педагогов и некоторых работников сферы образования также действует особый график.

Отправка новобранцев в войска будет происходить строго в эти периоды.

Главное нововведение: призывные мероприятия круглый год

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, которые позволяют военкоматам вызывать граждан на медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий в любое время. Это не отменяет сезонность самой отправки на службу, но меняет логику подготовки.

Практический пример: молодой человек может получить повестку и пройти медкомиссию в феврале, но, если он будет признан годным, его отправят в часть только в период с 1 апреля по 15 июля.

Кого призывают в армию в 2026 году?

Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые:

  • Не пребывают в запасе
  • Не имеют действующей отсрочки
  • Признаны годными к службе по состоянию здоровья

Законные основания для отсрочки

Отсрочка — это законное право, которое необходимо подтвердить документально. Основные категории:

1. Учебная отсрочка: предоставляется студентам, обучающимся по очной форме в аккредитованных образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз, аспирантура).

2. Медицинская отсрочка: временная негодность (категория «Г») даётся на срок от 6 до 12 месяцев для лечения и восстановления.

3. Семейные обстоятельства:

Воспитание ребёнка без матери.

Наличие двух и более детей или ребёнка-инвалида.

Уход за близким родственником (при наличии заключения медико-социальной экспертизы).

Беременность жены сроком от 22 недель.

4. Работа в силовых структурах (МВД, Росгвардия, ФСИН, противопожарная служба и др.).

5. Государственная служба: для отдельных должностей (например, депутаты).

6. IT-специалисты: работники аккредитованных IT-компаний, имеющие высшее образование по профильным специальностям.

Электронные повестки: новые правила вручения

С 2023 года повестки могут рассылаться в цифровом формате. Важные правила на 2026 год:

Повестка, размещённая в едином реестре Минобороны или в личном кабинете на «Госуслугах», считается вручённой через 7 дней после её публикации, даже если человек её не открывал.

Дата явки по такой повестке не может быть назначена позднее, чем через 30 дней с момента её размещения.

Что делать, если вы увидели электронную повестку? Не игнорируйте её. Проверьте данные, соберите документы, подтверждающие право на отсрочку (если оно есть), и в назначенный день явитесь в военкомат.

Самый частый вопрос: призывают ли на СВО?

Официальная позиция Минобороны РФ неоднократно озвучивалась: призывники на срочную службу не направляются в зону специальной военной операции. Участие в боевых действиях возможно исключительно на контрактной основе — это добровольное решение гражданина.

Весенний призыв — это призыв на срочную службу, контрактная служба регулируются другими законами и указами.