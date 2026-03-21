Весенний призыв 2026: ключевые даты, новые правила и кто не отправится служить

Сроки призыва: не для всех одинаковы
Официальный период весеннего призыва для большинства регионов России — с 1 апреля по 15 июля 2026 года.
Однако для отдельных категорий граждан сроки сдвинуты:
- Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей призыв традиционно начинается с 1 мая.
- Для педагогов и некоторых работников сферы образования также действует особый график.
Отправка новобранцев в войска будет происходить строго в эти периоды.
Главное нововведение: призывные мероприятия круглый год
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, которые позволяют военкоматам вызывать граждан на медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий в любое время. Это не отменяет сезонность самой отправки на службу, но меняет логику подготовки.
Практический пример: молодой человек может получить повестку и пройти медкомиссию в феврале, но, если он будет признан годным, его отправят в часть только в период с 1 апреля по 15 июля.
Кого призывают в армию в 2026 году?
Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые:
- Не пребывают в запасе
- Не имеют действующей отсрочки
- Признаны годными к службе по состоянию здоровья
Законные основания для отсрочки
Отсрочка — это законное право, которое необходимо подтвердить документально. Основные категории:
1. Учебная отсрочка: предоставляется студентам, обучающимся по очной форме в аккредитованных образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз, аспирантура).
2. Медицинская отсрочка: временная негодность (категория «Г») даётся на срок от 6 до 12 месяцев для лечения и восстановления.
3. Семейные обстоятельства:
Воспитание ребёнка без матери.
Наличие двух и более детей или ребёнка-инвалида.
Уход за близким родственником (при наличии заключения медико-социальной экспертизы).
Беременность жены сроком от 22 недель.
5. Государственная служба: для отдельных должностей (например, депутаты).
6. IT-специалисты: работники аккредитованных IT-компаний, имеющие высшее образование по профильным специальностям.
Электронные повестки: новые правила вручения
С 2023 года повестки могут рассылаться в цифровом формате. Важные правила на 2026 год:
Повестка, размещённая в едином реестре Минобороны или в личном кабинете на «Госуслугах», считается вручённой через 7 дней после её публикации, даже если человек её не открывал.
Дата явки по такой повестке не может быть назначена позднее, чем через 30 дней с момента её размещения.
Что делать, если вы увидели электронную повестку? Не игнорируйте её. Проверьте данные, соберите документы, подтверждающие право на отсрочку (если оно есть), и в назначенный день явитесь в военкомат.
Самый частый вопрос: призывают ли на СВО?
Официальная позиция Минобороны РФ неоднократно озвучивалась: призывники на срочную службу не направляются в зону специальной военной операции. Участие в боевых действиях возможно исключительно на контрактной основе — это добровольное решение гражданина.
Весенний призыв — это призыв на срочную службу, контрактная служба регулируются другими законами и указами.