Над волгоградским и другими регионами перехвачено 54 БПЛА днем 21 марта

Минобороны сообщает: 21 марта с семи утра до двух часов дня над территорией восьми регионов России перехвачено и уничтожено 54 украинских беспилотника. В их числе — Волгоградская область.
Также беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы над Башкортостаном, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской и Брянской областями.
Ранее в министерстве сообщали, что в ночь на 21 марта дежурные силы ПВО перехватили 283 дрона ВСУ над 14 регионами страны.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.