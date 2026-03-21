Лавров указал на желание США доминировать во всем мире

США стремятся к доминированию во всем мире, параллельно пытаясь вытеснить Россию с европейских энергетических рынков. Об этом 21 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках. В Сербии вытесняют. Это уже американцы свой вклад вносят. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах», — сказал он в эфире программы «Вспомнить всё», фрагмент опубликован на сайте российского МИДа.

Лавров напомнил, что ранее Вашингтон добивался отказа Европы от газа через трубопроводы проекта «Северный поток», в результате чего Германия, по мнению министра, оказалась «унижена». Теперь, по словам Лаврова, Венгрия и Словакия пытаются сохранить доступ к дешевым энергоносителям, но им навязывают покупку в два раза дороже под предлогом «наказания» России.

«Европа, 500 лет руководившая всем миром и в эпоху колониализма, в эпоху рабовладельчества, пытается и сейчас закрепить неоколониализм в мире. Она по-прежнему хочет жить за счет других и всем всё диктовать. Высокомерие, презрение ко всем остальным, оно просто, извините, прет из нынешних европейских политиков, когда они начинают заниматься нравоучениями», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также призвал Вашингтон уважать интересы Москвы при двусторонних отношениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта заявил о невозможности добиться стабильности на энергорынках без нефти России. Он добавил, что вывод ряда российских нефтепродуктов из-под американских санкций поможет «в какой-то мере» стабилизировать цены на энергоносители, которые растут из-за войны в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше