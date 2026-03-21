В КСИР заявили об уничтожении израильского F-16 в небе над Ираном

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили израильский истребитель F-16 в центральной части Ирана. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба КСИР.

Источник: Reuters

«Силами ПВО воздушно-космических сил КСИР был сбит в небе над центральными районами страны третий военный самолет противника F-16, принадлежащий израильской армии», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит IRIB.

В иранском ведомстве отметили, что с момента начала боевых действий 28 февраля силами ПВО уничтожено около 200 летательных аппаратов противника, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты-дозаправщики и истребители.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 19 марта сообщил о ликвидации ЗРК Majid американского истребителя F-35 Lightning II. Военные добавили, что атака на самолет произошла в центральной части Ирана. С большой долей вероятности, авиасудно потерпело крушение.

В этот же день телеканал CNN опроверг информацию об уничтожении самолета. По информации СМИ, воздушное судно благополучно приземлилось. Пилот находится в стабильном состоянии. Отмечается, что это первый подобный случай с начала конфликта, когда, как утверждается, иранская сторона атаковала американский самолет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
