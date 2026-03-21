Axios узнал о попытках ЦРУ и Моссада раскрыть «тайну» Моджтабы Хаменеи

И США, и Израиль располагают разведывательными данными, свидетельствующими о том, что Моджтаба Хаменеи жив — например, имеются доказательства попыток иранских чиновников организовать с ним личные встречи, хотя и безуспешно из соображений безопасности, пишет портал.
По его информации, вопрос о «тайне» отсутствия иранского лидера несколько раз поднимался на специальных брифингах представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа. Его команда по национальной безопасности все еще пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране, сказал Axios американский чиновник.
Высокопоставленный израильский чиновник, в свою очередь, признал в беседе с изданием, что у спецслужб его страны нет доказательств того, что именно Моджтаба Хаменеи отдает приказы.
«Это просто невероятно странно. Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвеца в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавил страну», — добавил американский чиновник.
ЦРУ, Моссад и другие разведслужбы по всему миру следили за тем, выступит ли новый иранский лидер с обращением к нации по случаю праздника Навруз, пишет издание. Праздник наступает в момент весеннего равноденствия 21 марта и отмечается как начало нового года по астрономическому солнечному календарю.
Однако видеообращение по случаю Навруза опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан, отмечает Axios. В Telegram-канале Моджтабы Хаменеи же появилось письменное послание с призывом к единству, а также несколько фотографий нового верховного лидера.
Теперь ЦРУ пытается установить, являются ли фотографии свежими, отметил американский чиновник. «Мы ожидали увидеть Моджтабу в какой-либо форме. Он не воспользовался предоставленной возможностью и традицией», — сказал он, назвав это «серьезным тревожным сигналом».
Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после гибели своего предшественника и отца Али Хаменеи в ходе американо-израильской операции. 12 марта было опубликовано его первое публичное послание, однако за две недели новый верховный лидер ни разу не появился на публике.
Пентагон сообщал, что Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». Трамп, в свою очередь, выражал сомнение, что тот жив.
Тегеран подтверждал, что новый лидер был ранен. Однако у него легкие травмы, «он находится в полном здравии и контролирует ситуацию», говорил глава иранского МИДа Аббас Арагчи.