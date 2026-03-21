Путин отметил высокий уровень отношений России и Узбекистана

«Отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне. Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать двустороннее стратегическое партнерство и союзничество на благо наших дружественных народов», — приводится текст послания на сайте узбекистанского лидера.
Путин отметил, что отношения двух стран важны для обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Поздравляя с Наврузом, он пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а всем узбекистанцам — счастья и процветания.
В этот же день Путин поздравил с праздником Навруз иранских лидеров и народ республики. Обращение было направлено верховному лидеру Ирана аятолле Маджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.
Поздравления также были направлены в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и председателю Халк Маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову.