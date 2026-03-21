Посол Беларуси обсудил в Венесуэле отношения Минска и Каракаса

«Наметили планы проведения в этом году ряда двусторонних мероприятий различного формата, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в политической, торгово-экономической и иных сферах», — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что белорусский и российский дипломаты обсудили вопросы двухсторонней повестки и перечень задач для совместной работы на ближайшую перспективу.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 19 марта со спецпосланником президента США Джоном Коулом обсудил ситуацию в Венесуэле и других странах.
Ранее белорусский лидер сообщил, что у него есть предложение к президенту США Дональду Трампу по поводу того, как можно выйти из ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы.
В ночь на 3 января 2026 года США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Они были вывезены в Нью-Йорк для судебного разбирательства.