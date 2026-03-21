Посол Беларуси обсудил в Венесуэле отношения Минска и Каракаса

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский провел встречу с замглавы МИД латиноамериканской страны Габриэлой Корао Фария, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Наметили планы проведения в этом году ряда двусторонних мероприятий различного формата, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в политической, торгово-экономической и иных сферах», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что белорусский и российский дипломаты обсудили вопросы двухсторонней повестки и перечень задач для совместной работы на ближайшую перспективу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 19 марта со спецпосланником президента США Джоном Коулом обсудил ситуацию в Венесуэле и других странах.

Ранее белорусский лидер сообщил, что у него есть предложение к президенту США Дональду Трампу по поводу того, как можно выйти из ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы.

В ночь на 3 января 2026 года США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Они были вывезены в Нью-Йорк для судебного разбирательства.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
