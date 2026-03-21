Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ

Утверждается, что сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно. При этом деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены лица до 18 и старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок.