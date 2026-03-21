СМИ: энергокризис из-за агрессии против Ирана может растянуться на годы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Проблемы с транспортировкой энергоносителей, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, могут продлиться годы, пишет Axios.
«Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, которые могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы», — говорится в публикации со ссылкой на оценки экспертов.
Так, по мнению финансового аналитика Capital.com Кайла Родда, удары по энергетической инфраструктуре могут иметь долгосрочные последствия. По его словам, восстановление производственных мощностей может затянуться, а снижение цен на энергоносители будет идти медленно.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, энергозависимым странам грозит дефицит сельскохозяйственной продукции, а беднейшие государства могут столкнуться с голодом. Существенный ущерб нанесен и мировой экономике в целом, нефтегазовый рынок оказался в турбулентном состоянии.
Операция США и Израиля против Ирана идет три недели. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.