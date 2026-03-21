Среди погибших в ДТП с бензовозом был его водитель

Взорвавшийся прямо на трассе бензовоз привёл к жуткому массовому ДТП с тремя погибшими в Ростовской области. В полдень субботы, 21 марта, чудовищная трагедия произошла под Таганрогом. Люди горели заживо.
Горючее разлилось по дороге, площадь пожара составила 200 кв. метров. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, которое было видно даже жителям соседних сёл. Три человека пострадали, одного из них уже прооперировали, два других находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Одна девушка выжила чудом: её автомобиль тоже сгорел, но сама лишь получила лёгкие осколочные ранения. Что же именно произошло на дороге и почему это жуткое ЧП уже прозвали «огненным апокалипсисом», узнал rostov.aif.ru.
Умер сам, забрал две жизни.
Авария, напомним, произошла в 11:50 на трассе Ростов — Таганрог в Неклиновском районе. По предварительным данным полиции, у бензовоза лопнуло переднее левое колесо. В результате водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения.
Как прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко, бензовоз марки DAF двигался в сторону приморского города. Машина порвала тросовое ограждение и опрокинулась, задев сразу пять легковых машин. Это отечественный автомобиль «ВАЗ 2110», а также три иномарки Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Polo.
Во время аварии горючее вылилось на дорогу, что привело к пожару и сильному задымлению. В результате ЧП погибли три человека, в том числе водитель бензовоза.
На месте работали экстренные и оперативные службы. Чтобы потушить возгорание, понадобилось почти пять часов. Как пояснили в ГУ МЧС России по региону, для ликвидации последствий ДТП были привлечены 45 спасателей и 16 автоцистерн.
Сейчас на месте ЧП всё в копоти. От автомобилей остался только остов.
«Самое главное, я жива».
Троих пострадавших госпитализировали, один из них — это мужчина с сочетанной травмой. Он сильно пострадал, однако медики смогли ему оказать помощь незамедлительно, благодаря чему пациент смог выжить.
И это настоящее чудо: дело в том, что как раз в момент ЧП на дороге оказалась карета скорой помощи. Бригада только что доставила другого пациента в одну из больниц Ростова и возвращалась на подстанцию, как вдруг заметила огонь и дым на дороге. Всё произошло буквально у них на глазах.
Не теряя времени, фельдшер стал оказывать необходимую помощь человеку, который получил наиболее тяжёлые травмы. Для других пострадавших сразу же запросили две дополнительные бригады. Всех отвезли в больницу.
«Он получает оперативное лечение. Двое других мужчин были госпитализированы в ГКБСМП Таганрога, их состояние оценивается как средней степени тяжести, они получают лечение в травматологическом отделении», — прокомментировали в региональном минздраве.
Ещё одна девушка выжила чудом, хотя и получила небольшие ранения. Она сняла и выложила в сеть короткий видеоролик. Запись очень эмоциональная, заметно, что выжившая в шоке: кричит и стонет.
«Пережила этот ужас. Получила немного ранений, машина сгорела. Но самое главное, что я жива. Повезли в больницу», — написала девушка в соцсетях.
Сейчас на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа ГСУ ГУ МВД России по региону. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта. Причины аварии и устанавливаются. Ситуацию контролирует прокуратура.