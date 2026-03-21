Украинские военные насильно вывозят детей из Славянска ДНР без предварительного определения места их передачи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят в никуда», — говорится в статье со слов источника из силовых структур.
Отмечается, что Киев лишь пытается найти дальних родственников детей. Если они проживают на Украине, то якобы вывозит туда. Однако не сообщается, что делают с несовершеннолетними, у которых нет дальней родни или она не проживает на территории Украины.
Нужно отметить, что Украина уже не раз попадала в скандал из-за незаконного вывоза детей за границу. На территориях, которые «подлежали эвакуации», у родителей насильно отбирали детей и увозили в неизвестном направлении. Следы несовершеннолетних терялись на границе Украины с ЕС.