В Смородино растет список жертв атаки ВСУ: погибли еще две женщины

Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что украинский удар был нанесен по социальному объекту и магазину, в результате чего здания были полностью разрушены и охвачены огнем. На тот момент власти подтвердили гибель двоих человек, еще одна женщина в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями была доставлена в больницу Белгорода. Спасательная операция в Смородино в течение дня была существенно затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников.