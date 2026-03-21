В Смородино растет список жертв атаки ВСУ: погибли еще две женщины

В селе Смородино Грайворонского округа увеличилось число жертв после террористической атаки со стороны Украины. При разборе завалов разрушенного социального объекта спасатели обнаружили тела еще двух местных жительниц. До этого также было известно о гибели двух женщин.
«В результате этого вражеского удара погибли ещё две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кровавый итог обстрела приграничного села стал ясен только после того, как экстренным службам удалось пробиться к основанию рухнувшего здания.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…», — сообщил глава региона. Работы по ликвидации последствий удара продолжаются, однако поисковая операция фактически завершена извлечением тел погибших.
Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что украинский удар был нанесен по социальному объекту и магазину, в результате чего здания были полностью разрушены и охвачены огнем. На тот момент власти подтвердили гибель двоих человек, еще одна женщина в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями была доставлена в больницу Белгорода. Спасательная операция в Смородино в течение дня была существенно затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников.