В Одессе сорвали свадьбу: военкомы увели жениха прямо из-под венца

Сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали жениха перед свадьбой, сорвав подготовленное торжество. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно источнику, инцидент произошел не на самой свадьбе, а накануне праздника. На опубликованном видео женщина за кадром рассказывает, что подготовленные в торжеству декорации в зале приходится разбирать, потому что жениха забрали работники ТЦК, а сама свадьба была отменена.
Ранее KP.RU сообщал, что в Херсоне сотрудники украинских военкоматов используют замаскированных под волонтеров женщин для выявления мужчин и их последующей насильной мобилизации. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, работники ТЦК прибегают к обходам квартир, куда заходят переодетые женщины для якобы предоставления гуманитарной помощи.