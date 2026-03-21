Иран указал условие для восстановления Ормузского пролива

Для восстановления судоходства через Ормузский пролив США и Израиль должны прекратить атаки по Ирану, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
За время, пока пролив остается блокирован, через него прошло около 100 судов, в десятки раз меньше, чем обычно за тот же промежуток.
