«Красный Бабиш — гробовщик Чехии»: четверть миллиона пражан вышли на Летну

В Праге на Летенском поле прошла масштабная протестная акция «Не дадим украсть наше будущее», собравшая, по оценкам организаторов, не менее 250 тысяч человек. Манифестанты выступили против политики кабинета министров Андрея Бабиша, обвиняя правительство в эрозии демократии и работе в интересах олигархических структур, сообщает Denikn.cz.
«Из государства сделали дойную корову, а экстремальные политики берут нашу страну в заложники. Все идет быстрее, чем вы думаете. Если мы не хотим закончить как Словакия и Венгрия, мы должны противостоять этому, пока есть время», — такое воззвание распространило перед началом митинга общественное объединение «Миллион мгновений для демократии», выступившее организатором антиправительственной акции.
Митинг стал ответом гражданского общества на первые сто дней работы правительства Бабиша. Участники акции, заполнившие огромное пространство Летны, держали флаги Чехии, Евросоюза, НАТО и Украины, а также плакаты с лозунгами «Чехию вам не отдадим» и «Остановите правительственное кабаре». Лидеры протеста призвали сторонников защищать свободу слова, которой угрожают планы властей по изменению финансирования общественных медиа.
Особое беспокойство протестующих вызвал законопроект об «иностранных агентах», предполагающий обязательную регистрацию для некоммерческих организаций с зарубежным финансированием.
В ходе митинга председатель объединения «Миллион мгновений» Микулаш Минарж призвал оппозиционные партии к саморефлексии и обновлению кадров, чтобы эффективно противостоять правящей коалиции.
В ходе мероприятия полиция задержала мужчину, который стрелял из окна жилого дома из страйкбольного оружия. Других серьезных инцидентов зафиксировано не было.
