Axios утверждает, что разведслужбы США не предполагают скорый крах властей Ирана

Американские разведывательные службы, как утверждает axios.com, не предполагают, что власти в Иране ожидает скорый крах.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. В первый же день был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные представители страны.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Читайте материал «Иран потребовал от США прекратить атаки для восстановления Ормузского пролива».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

