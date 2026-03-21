Лавров заявил, что США должны уважать Россию не только за ее богатые ресурсы

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны уважать Россию не только за ее богатые ресурсы, но и за пределами этих богатств. Об этом он рассказала в интервью телеканалу ОТР.
«Если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. За пределами российских богатств тоже должны уважать». — отметил Лавров.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров заявил о стремлении Вашингтона к доминированию во всем мире. Об этом, по словам министра, готовит поддержка США маргинализации России на энергетических рынках Европы.