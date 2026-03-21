«Деза»: Песков опроверг вброс о предложении инсценировать покушение на Орбана

Кремль опроверг информацию The Washington Post (WP) о якобы существующем плане российской разведки по вмешательству в венгерские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию о подготовке инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очередным актом информационной войны.

«Это еще один пример дезинформации», — заявил глава кремлевской пресс-службы в ответ на запрос редакции The Washington Post.

Американская газета, ссылаясь на некие отчеты «европейских спецслужб», утверждала, что Служба внешней разведки (СВР) России якобы разработала операцию под кодовым названием «Переломный момент» с инсценировкой покушения на Орбана, чтобы добиться резкого изменения электоральных предпочтений венгров в пользу действующего премьера.

«Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность», — цитирует издание фрагменты якобы секретного доклада СВР. В самой Службе внешней разведки РФ от комментариев по поводу данных измышлений отказались.

Американские журналисты в своем материале связывают подобные «планы» с падением рейтинга Виктора Орбана и ростом популярности оппозиционера Петера Мадьяра. При этом газета признает, что никаких реальных атак на венгерского лидера зафиксировано не было.

