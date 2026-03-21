Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

— Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону, — говорится в публикации.

Позже в Кремле уточнили, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону актуальные международные темы и вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах, передает ТАСС.

БелТА пишет, что лидеры обсудили реализацию совместных проектов Белоруссии и РФ, а также сделали акцент на скорейшей реализации достигнутых на Высшем госсовете Союзного государства договоренностей.

В феврале главы государств виделись лично. Александр Лукашенко прибыл в Кремль днем 26 февраля для встречи с Владимиром Путиным. Когда глава республики пришел в Большой Кремлевский дворец, комендант Кремля Сергей Удовенко обратился к нему словами «господин президент». Сам Лукашенко отреагировал на такое обращение шуткой.

В тот день Россия и Белоруссия в рамках заседания Высшего госсовета Союзного Государства подписали сразу семь документов. Например, Москва и Минск совместно приняли директиву Высшего государственного совета Союзного государства «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия», а также подписали резолюции «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства» и «О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства».

