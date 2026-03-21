Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером в субботу, 21 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время диалога президенты стран обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества в ряде сфер, актуальную международную повестку и реализацию договоренностей, достигнутых в ходе заседания Высшего Госсовета.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле 26 февраля прошла встреча Путина и Лукашенко. Политики принимали участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. В ходе контактов они обсудили рабочие вопросы.