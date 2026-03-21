Иран пригрозил США «беспрецедентным ответом» на попытку захватить остров Харк

Ранее сообщалось, что администрация США прорабатывает сценарий силового воздействия на Иран, включающий морскую блокаду или захват стратегического острова Харк, чтобы заставить Тегеран обеспечить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. Для реализации плана может потребоваться около месяца. Представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп настроен решительно: он хочет, чтобы пролив был открыт, и если для этого потребуется захватить остров или провести высадку на побережье, так и будет, но окончательное решение пока не принято.