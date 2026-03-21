Фицо заявил, что кто-то устал от 81 года мира после Второй мировой

Источник: Аргументы и факты

Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» предположил, что «кто-то устал» от почти 81 года мира после окончания Второй мировой войны.

По словам политика, нынешние локальные конфликты могут создать почву для начала Третьей мировой войны.

«Мы начинаем сходить с ума. У меня ощущение, что кто-то устал от 81 года мира, и это большая ошибка», — сказал глава правительства Словакии.

Он согласился с недавним заявлением президента Сербии Александра Вучича, который считает, что Третью мировую войну будет сложно предотвратить, так как она, по его словам, уже началась.

Фицо обратил внимание, что война в Иране, ситуация в Венесуэле, конфликт на Украине и огромные проблемы в Ливане могут создать базу для Третьей мировой войны.

«В этом президент Сербии Александр Вучич абсолютно прав», — добавил Фицо.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за конфликта на Украине.

Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще шесть лет назад говорил, что Третья мировая война начнется в 2027 году.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине.
