Фицо заявил, что кто-то устал от 81 года мира после Второй мировой

Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» предположил, что «кто-то устал» от почти 81 года мира после окончания Второй мировой войны.
По словам политика, нынешние локальные конфликты могут создать почву для начала Третьей мировой войны.
«Мы начинаем сходить с ума. У меня ощущение, что кто-то устал от 81 года мира, и это большая ошибка», — сказал глава правительства Словакии.
Он согласился с недавним заявлением президента Сербии Александра Вучича, который считает, что Третью мировую войну будет сложно предотвратить, так как она, по его словам, уже началась.
Фицо обратил внимание, что война в Иране, ситуация в Венесуэле, конфликт на Украине и огромные проблемы в Ливане могут создать базу для Третьей мировой войны.
«В этом президент Сербии Александр Вучич абсолютно прав», — добавил Фицо.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за конфликта на Украине.
Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще шесть лет назад говорил, что Третья мировая война начнется в 2027 году.