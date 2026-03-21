Ядерный шантаж: иранские ракеты бьют по Димоне

«В Димоне после ракетного удара из Ирана зафиксировано 12 мест крушения, около 20 человек получили ранение», — сообщает издание Ynet. Согласно данным агентства, в одном из кварталов снаряд вызвал полное обрушение жилого здания.
Большинство пострадавших получили легкие ранения, однако среди раненых есть дети. «10-летний мальчик получил травмы средней тяжести и ранения осколками», — уточняют медики. Параллельно с иранской атакой удары наносились и с территории Ливана — в Маалот-Таршихе зафиксированы прямые попадания в постройки, там пострадали еще пять человек.
Ранее в Димоне уже обнаруживали фрагменты перехваченных ракет после предыдущих волн обстрелов, а мэр города распорядился закрыть школы.
Напомним, что именно в Димоне расположен Центр ядерных исследований в Негеве — наиболее охраняемый атомный реактор Израиля, угроза повреждения которого ставит регион на грань экологической катастрофы.
