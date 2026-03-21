Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядерный шантаж: иранские ракеты бьют по Димоне

Иран нанес серию ракетных ударов по южным районам Израиля, атаковав Димону и Йерухам.

Иран нанес серию ракетных ударов по южным районам Израиля, атаковав Димону и Йерухам. В городе, где расположен ключевой ядерный объект страны, зафиксированы многочисленные разрушения и человеческие жертвы.

«В Димоне после ракетного удара из Ирана зафиксировано 12 мест крушения, около 20 человек получили ранение», — сообщает издание Ynet. Согласно данным агентства, в одном из кварталов снаряд вызвал полное обрушение жилого здания.

Большинство пострадавших получили легкие ранения, однако среди раненых есть дети. «10-летний мальчик получил травмы средней тяжести и ранения осколками», — уточняют медики. Параллельно с иранской атакой удары наносились и с территории Ливана — в Маалот-Таршихе зафиксированы прямые попадания в постройки, там пострадали еще пять человек.

Ранее в Димоне уже обнаруживали фрагменты перехваченных ракет после предыдущих волн обстрелов, а мэр города распорядился закрыть школы.

Напомним, что именно в Димоне расположен Центр ядерных исследований в Негеве — наиболее охраняемый атомный реактор Израиля, угроза повреждения которого ставит регион на грань экологической катастрофы.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

