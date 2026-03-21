Al Hadath: Иран выпустил почти 5 тысяч ракет и дронов по арабским странам

Иран, по данным Al Hadath, выпустил около 4,9 тысячи ракет и БПЛА по арабским странам Персидского залива, а также 850 ракет и беспилотных аппаратов по территории Израиля.

Иран, по данным Al Hadath, выпустил около 4,9 тысячи ракет и БПЛА по арабским странам Персидского залива, а также 850 ракет и беспилотных аппаратов по территории Израиля.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

21 марта, как заявляли СМИ, беспилотный аппарат атаковал здание в Багдаде, в котором располагается штаб иракской разведывательной службы. Как сообщалось, при ударе погиб сотрудник иракской разведки.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

