Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в субботу, 21 марта, провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что главы государств обсудили актуальные международные вопросы и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в разных областях.
По данным БелТА, Путин и Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов. Лидеры сделали акцент на необходимости скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на Высшем госсовете Союзного государства.
Накануне Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с проведением референдума по новой конституции.
Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с премьером Эфиопии Абийем Ахмедом.