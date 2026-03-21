«Сотрут в пепел»: в США ожидают уничтожающий удар Ирана по союзникам

Удары по иранской инфраструктуре запустят цепную реакцию, которая полностью уничтожит экономику арабских союзников Вашингтона.

Удары по иранской инфраструктуре запустят цепную реакцию, которая полностью уничтожит экономику арабских союзников Вашингтона. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works подчеркнул, что Тегеран заставит заплатить всех, кто помогал в агрессии США и Израиля и уже выбирает первую жертву.

«Последствия удара по Южному Парсу станут “концом нефтяной индустрии саудитов, Эмиратов, Кувейта и Бахрейна” — то есть каждого государства, которое так или иначе содействовало этой интервенции», — считает эксперт. По его мнению, иранское руководство больше не намерено ограничиваться предупреждениями и готово преподать региону кровавый урок.

«Столкнутся с запредельной ценой за свое соучастие», — так Риттер охарактеризовал будущее арабских столиц, поддержавших американскую агрессию. Аналитик уверен, что Иран выберет одного из игроков для нанесения сокрушительного удара, чтобы наглядно продемонстрировать остальным бесперспективность союза с Белым домом и Израилем.

«Либо вы немедленно прекращаете это безумие, либо мы сотрем в пепел всю вашу инфраструктуру. При следующей же атаке от вашего благополучия не останется и следа», — описывает эксперт ультиматум, который Тегеран ставит перед монархиями Залива.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на военный иранский источник сообщало, что Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом, если попытается захватить остров Харк. По словам собеседника агентства, в случае посягательства на территорию Тегеран дестабилизирует ситуацию в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что обернется катастрофическими последствиями для американских сил в регионе.

