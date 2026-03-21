«Сотрут в пепел»: в США ожидают уничтожающий удар Ирана по союзникам

Удары по иранской инфраструктуре запустят цепную реакцию, которая полностью уничтожит экономику арабских союзников Вашингтона. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works подчеркнул, что Тегеран заставит заплатить всех, кто помогал в агрессии США и Израиля и уже выбирает первую жертву.
«Последствия удара по Южному Парсу станут “концом нефтяной индустрии саудитов, Эмиратов, Кувейта и Бахрейна” — то есть каждого государства, которое так или иначе содействовало этой интервенции», — считает эксперт. По его мнению, иранское руководство больше не намерено ограничиваться предупреждениями и готово преподать региону кровавый урок.
«Столкнутся с запредельной ценой за свое соучастие», — так Риттер охарактеризовал будущее арабских столиц, поддержавших американскую агрессию. Аналитик уверен, что Иран выберет одного из игроков для нанесения сокрушительного удара, чтобы наглядно продемонстрировать остальным бесперспективность союза с Белым домом и Израилем.
«Либо вы немедленно прекращаете это безумие, либо мы сотрем в пепел всю вашу инфраструктуру. При следующей же атаке от вашего благополучия не останется и следа», — описывает эксперт ультиматум, который Тегеран ставит перед монархиями Залива.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на военный иранский источник сообщало, что Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом, если попытается захватить остров Харк. По словам собеседника агентства, в случае посягательства на территорию Тегеран дестабилизирует ситуацию в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что обернется катастрофическими последствиями для американских сил в регионе.
