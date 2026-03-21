Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер американский прокурор, расследовавший «вмешательство РФ в выборы США»

В США на 82-м году жизни скончался бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который вёл громкое расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

Мюллер занимал пост спецпрокурора с 2017 по 2019 год. За два года работы он так и не нашёл доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, которые изначально вменяли победившему кандидату. Кремль и администрация Трампа опровергали эти обвинения.

Позже, в мае 2023 года, был опубликован доклад другого спецпрокурора — Джона Дарэма. В нём прямо говорилось, что ни американские правоохранители, ни разведка не располагали реальными доказательствами сговора Трампа с Россией.

На момент смерти Мюллеру был 81 год. Обстоятельства и причина смерти не уточняются.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

