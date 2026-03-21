Умер американский прокурор, расследовавший «вмешательство РФ в выборы США»

Мюллер занимал пост спецпрокурора с 2017 по 2019 год. За два года работы он так и не нашёл доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, которые изначально вменяли победившему кандидату. Кремль и администрация Трампа опровергали эти обвинения.