Трамп заявил, что рад смерти экс-спецпрокурора Мюллера

Трамп, который в 2025 году вновь стал президентом США, неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Он подчеркивал, что упомянутое расследование проводилось по политическим мотивам. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.