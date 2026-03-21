Стали известны темы, которые Путин обсудил с Лукашенко по телефону 21 марта

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора, состоявшегося вечером 21 марта, обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявила пресс-служба Кремля.
Также обсуждались актуальные международные темы, следует из сообщения.
Как сообщает belta.by, среди тем обсуждения были, в частности, вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализация совместных взаимовыгодных проектов.
20 марта Лукашенко говорил, что получил от Мелании Трамп просьбу поговорить с Путиным.
