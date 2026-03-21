Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-директор ФБР Мюллер, расследовавший «вмешательство РФ» в выборы США

В США на 82-м году жизни скончался бывший директор Федерального бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер ушёл из жизни 20 марта. Причина смерти пока не уточняется, однако известно, что на протяжении многих лет он страдал от болезни Паркинсона. О его смерти сообщил американский телеканал MS Now.

Источник: Life.ru

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы. В 2017-м был назначен специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Его итоговый доклад, опубликованный Минюстом США в апреле 2019-го, не выявил сговора между избранным президентом Дональдом Трампом и российскими официальными лицами.

Трамп, вновь ставший президентом в 2025 году, неоднократно отвергал подозрения в неправомерных контактах с Москвой. Российская сторона также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на американский избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что актёр Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Он внезапно умер, окружённый родными, и обрёл покой. Пару дней назад он был госпитализирован на Гавайях после тренировки: он находился в хорошем настроении, шутил, но затем потребовалась срочная медицинская помощь.

