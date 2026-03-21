Умер экс-директор ФБР Мюллер, расследовавший «вмешательство РФ» в выборы США

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы. В 2017-м был назначен специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Его итоговый доклад, опубликованный Минюстом США в апреле 2019-го, не выявил сговора между избранным президентом Дональдом Трампом и российскими официальными лицами.
Трамп, вновь ставший президентом в 2025 году, неоднократно отвергал подозрения в неправомерных контактах с Москвой. Российская сторона также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на американский избирательный процесс.
Ранее сообщалось, что актёр Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Он внезапно умер, окружённый родными, и обрёл покой. Пару дней назад он был госпитализирован на Гавайях после тренировки: он находился в хорошем настроении, шутил, но затем потребовалась срочная медицинская помощь.
