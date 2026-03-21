Умер экс-директор ФБР Мюллер, расследовавший «вмешательство РФ» в выборы США

В США на 82-м году жизни скончался бывший директор Федерального бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер ушёл из жизни 20 марта. Причина смерти пока не уточняется, однако известно, что на протяжении многих лет он страдал от болезни Паркинсона. О его смерти сообщил американский телеканал MS Now.