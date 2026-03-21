«Хорошо. Я рад»: Трамп «сплясал на костях» спецпрокурора, расследовавшего его связи с РФ

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о якобы имевшем месте вмешательстве России в американские президентские выборы, скончался 20 марта в возрасте 81 года. Известно, что экс-директор ФБР долгие годы боролся с болезнью Паркинсона. В 2019 году Мюллер представил итоговый доклад, в котором признал, что не обнаружил доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, хотя сам факт приписываемого России вмешательства в выборы спецслужбы США продолжали ставить ему в вину. Действующий американский лидер, вновь занявший Белый дом в 2025 году, неоднократно отвергал все подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами, а в Москве называли обвинения в адрес РФ абсолютно беспочвенными.