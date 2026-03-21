Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хорошо. Я рад»: Трамп «сплясал на костях» спецпрокурора, расследовавшего его связи с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад смерти бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Соответствующую запись американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо. Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям», — написал глава Белого дома.

Мюллер ранее возглавлял расследование в связи с утверждениями о якобы имевшем месте вмешательстве России в американские президентские выборы.

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о якобы имевшем месте вмешательстве России в американские президентские выборы, скончался 20 марта в возрасте 81 года. Известно, что экс-директор ФБР долгие годы боролся с болезнью Паркинсона. В 2019 году Мюллер представил итоговый доклад, в котором признал, что не обнаружил доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, хотя сам факт приписываемого России вмешательства в выборы спецслужбы США продолжали ставить ему в вину. Действующий американский лидер, вновь занявший Белый дом в 2025 году, неоднократно отвергал все подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами, а в Москве называли обвинения в адрес РФ абсолютно беспочвенными.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше