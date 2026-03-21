Филиппо назвал вето Орбана на кредит Украине пощечиной фон дер Ляйен

Решение главы правительства Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Киеву €90 млрд кредита стало «оглушительной пощёчиной» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X*.
По его словам, Брюссель пытался «загнать Орбана в угол», используя механизмы цифрового регулирования и цензуры, но вместо покорности получил вето со стороны Будапешта на финансовый транш Киеву и даже объявление санкций против Украины.
Филиппо отметил, что Словакия последовала примеру Венгрии, а раскол внутри ЕС продолжает углубляться.
Напомним, на саммите ЕС 20 марта стороны так и не смогли договориться о выделении кредита Украине. Основной причиной стал отказ Будапешта поддерживать транш до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.