Во Франции запустили петицию об отмене санкций против России

Французская правая партия «Патриоты» требует Париж принять экстренные меры из-за скачка цен на топливо на фоне ближневосточного конфликта. Среди требований — отменить антироссийские санкции. Соответствующая петиция уже готова и опубликована на сайте партии. Об этом рассказал лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.

Источник: Life.ru

«Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешёвым углеводородам», — написал он в соцсети X.

Филиппо напомнил, что Евросоюз продолжает настаивать на ограничениях в отношении Москвы, а значит Франции пора задуматься о выходе из ЕС ради проведения самостоятельной внешней политики. Кроме того, предлагается снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским странам следовало бы осознать свои ошибки в энергетической политике, а также сменить руководство и начать совершать шаги в направлении восстановления связей с Россией.

