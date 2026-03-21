Предупреждение России вызвало переполох на Западе

AD: слова Пескова об энергетическом кризисе в ЕС нашли отклик в Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе, пишет AntiDiplomatico.

«Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис. Выступая в пятницу, Песков резко раскритиковал непримиримую позицию Европейского союза, который не демонстрирует намерения вернуться к поставкам российского газа, несмотря на все более тяжелые экономические последствия для граждан континента», — говорится в публикации.

Как пишет издание, отказ Европы от российского газа в пользу американского СПГ принес много трудностей.

«Этот геополитический выбор закрепляет зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, дополнительно усугубленный недавней эскалацией на Ближнем Востоке», — отмечается в статье.

Конфликт США и Израиля с Ираном привел к резкому росту цен на нефть и газ, подчеркнуло AntiDiplomatico.

«Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, это означает замкнутый круг: высокие цены за электричество, давление на компании и простых граждан, череда закрытий промышленных предприятий, увольнения работников и все более сложное экономическое положение», — резюмируется в публикации.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на добыче и экспорте нефти стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в сложившейся ситуации Европа могла бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но идет в противоположную сторону.

