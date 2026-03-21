Трамп заявил, что рад смерти экс-спецпрокурора США, который вел «дело РФ»

Президент США заявил, что Роберт Мюллер больше не сможет причинять боль ни в чем не повинным людям.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на новость о смерти бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о его предполагаемых связях с Россией.

Американский лидер не стал скрывать, что рад кончине Мюллера.

«Роберт Мюллер только что умер. Я рад, что он мертв. Он не сможет более причинять боль ни в чем не повинным людям», — заявил глава Белого дома.

Сегодня стало известно, что Мюллер, который с 2001 по 2013 год занимал пост директора ФБР, умер в возрасте 81 года. В 2017 году он стал спецпрокурором и занимался расследованием дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. Работа была завершена в марте 2019 года. Команда Мюллера передала материалы генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не нашли доказательств сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

