КСИР атаковал две американские базы в Персидском заливе

Военно-морские силы Ирана нанесли удар по двум американским базам в регионе. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции. По данным КСИР, эти объекты используют как плацдарм для атак на иранские острова в Персидском заливе.

«В рамках проведённой 72-й ракетной волны по объектам противника ВМС КСИР уничтожили ангар и топливные резервуары на базе Аль-Манхад [ОАЭ] и авиабазе Али-Салем [Кувейт]», — говорится в заявлении корпуса.

Для атаки применили большое количество баллистических ракет и беспилотников. КСИР утверждает, что эти базы в последние дни стали отправной точкой для агрессии против иранских островов.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении израильского истребителя F-16 в небе над Ираном. Это третий самолёт противника, который сбили иранские военные с начала военной операции США и Израиля.

