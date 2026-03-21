Фидан: конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели

Хакан Фидан заявил, что сейчас все сильнее высказываются предположения о расхождении первоначальных позиций США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что, согласно актуальным оценкам, эскалация в регионе Персидского залива может продлиться еще 2−3 недели, передает TRT.

«Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США. Израиль же попытается оказывать давление на США и мешать достижению соглашения о прекращении огня или скорейшему заключению мира», — заявил Хакан Фидан.

По его словам, сейчас все сильнее высказываются предположения о расхождении первоначальных позиций США и Израиля. Хакан Фидан добавил, что это может привести к затягиванию боевых действий.

Ранее появилась информация, что между США и Израилем возникла напряженность из-за израильских ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

