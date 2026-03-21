Фидан: конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что, согласно актуальным оценкам, эскалация в регионе Персидского залива может продлиться еще 2−3 недели, передает TRT.
По его словам, сейчас все сильнее высказываются предположения о расхождении первоначальных позиций США и Израиля. Хакан Фидан добавил, что это может привести к затягиванию боевых действий.
Ранее появилась информация, что между США и Израилем возникла напряженность из-за израильских ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.