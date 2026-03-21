Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет и отношения с Россией

Сербия продолжит придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на митинге правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде.
«Мы военно-нейтральная страна и таковой останемся. Это нелегко. Наш выбор — быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять свое небо и землю», — заявил Вучич.
Сербский лидер также подчеркнул, что Белград проводит политику мира, стабильности и европейского пути, но при этом не намерен отказываться от традиционных партнёров. Он напомнил, что Сербия остаётся единственной страной в регионе, которая не ввела санкции против России, и поддерживает отношения с КНР.
По данным МВД, митинг СПП собрал около 70 тысяч человек — 32 тысячи в «Белградской арене» и 38 тысяч на прилегающей территории. Мероприятие посвящено местным выборам, которые пройдут 29 марта в десяти муниципалитетах.
