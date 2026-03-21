Лукашенко и Путин провели телефонный разговор вечером 21 марта

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора вечером 21 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, отмечается, что главы стран «обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе». Напомним, что телефонный разговор состоялся через два дня после визита в Беларусь американской делегации во главе с Джоном Коулом, специальным представителем президента США Дональда Трампа. Все темы, которые обсуждались во Дворце независимости в Минске, мы собрали здесь.
Что касается разговора по телефону Александра Лукашенко и Владимира Путина, то были затронуты темы сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, а еще реализация совместных взаимовыгодных проектов Беларуси и России.
«Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — добавили в «Пуле Первого».
