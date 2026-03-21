Лукашенко и Путин провели телефонный разговор вечером 21 марта

Лукашенко и Путин обсудили ряд вопросов по телефону вечером 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора вечером 21 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, отмечается, что главы стран «обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе». Напомним, что телефонный разговор состоялся через два дня после визита в Беларусь американской делегации во главе с Джоном Коулом, специальным представителем президента США Дональда Трампа. Все темы, которые обсуждались во Дворце независимости в Минске, мы собрали здесь.

Что касается разговора по телефону Александра Лукашенко и Владимира Путина, то были затронуты темы сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, а еще реализация совместных взаимовыгодных проектов Беларуси и России.

«Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — добавили в «Пуле Первого».

Ранее мы писали, что проезд на наземном транспорте и метро в Минске дорожает сразу на 15 копеек.

Кстати, мы рассказывали, что кефирный продукт с бактерией долголетия аккермансией появится в магазинах Беларуси.

А российская писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше