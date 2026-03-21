Bloomberg: Белый дом не смог противостоять давлению на Трампа извне по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Начало операции США против Ирана продемонстрировало неспособность американской администрации противостоять давлению, оказываемому извне на главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, среди тех, кто в частном порядке подталкивал Трампа к нанесению ударов по исламской республике, были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мердок и медийные фигуры, придерживающиеся консервативных взглядов. Так, Мердок несколько раз связывался с Трампом и побуждал атаковать Иран, отметил источник агентства. В то же время ближайшие советники американского лидера, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, занимали более сдержанную позицию, но немногие из его помощников, если вообще кто-либо, осмеливался возражать американскому лидеру, пишет Bloomberg.
Трамп также настаивает на том, что решение о завершении военных действий зависит от него, напоминает Bloomberg. Агентство отмечает, что такие заявления демонстрируют, как мало сопротивления он встречает со стороны своей команды даже в тех ситуациях, когда нарушаются его ключевые предвыборные обещания, например, отказ от участия в войнах за рубежом.
Ранее бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент заявил, что ключевые решения по военной операции против Ирана принимались узким кругом лиц под влиянием Израиля. Он также отмечал, что вокруг Трампа создали «экосистему» из влиятельных представителей СМИ, израильских чиновников и спонсоров, которые внушали американскому лидеру, что Ирану нельзя позволить обогащать уран.