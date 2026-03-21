В США заявили, что почти выполнили миссию операции против Ирана

Операция США против Ирана практически выполнена, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Операция США против Ирана практически выполнена, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Об этом пишет Associated Press.

По его словам, одной из оставшихся целей остаётся нормализация ситуации в Ормузском проливе, где иранская сторона продолжает создавать угрозу для судоходства.

«Как только мы “устаканим” ситуацию, я думаю, что всё будет практически завершено», — резюмировал Джонсон.

Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля после ударов по Тегерану. В первый же день погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его сын Моджтаба Хаменеи был избран новым рахбаром. Иран регулярно наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран снова ударил по ОАЭ и в Кувейту.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

