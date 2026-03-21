Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по израильскому объекту в Димоне. Это ответная мера на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Источник: Life.ru

Иранский удар по Димоне. Видео © X / Tesla Dogs.

«Иран нанёс удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении телевидения исламской республики.

Очевидцы засняли момент падения ракеты на камеры. Атака разрушила здание. На месте загорелся пожар. В местных соцсетях появились видео якобы неудачной попытки перехвата ракеты. Информацию о пострадавших пока не предоставляют.

Напомним, утром 21 марта США и Израиль ударили по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики сразу провели замеры. Они не обнаружили распространения радиационного загрязнения. После этого Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше