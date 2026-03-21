Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Иранский удар по Димоне. Видео © X / Tesla Dogs.
«Иран нанёс удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении телевидения исламской республики.
Очевидцы засняли момент падения ракеты на камеры. Атака разрушила здание. На месте загорелся пожар. В местных соцсетях появились видео якобы неудачной попытки перехвата ракеты. Информацию о пострадавших пока не предоставляют.
Напомним, утром 21 марта США и Израиль ударили по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики сразу провели замеры. Они не обнаружили распространения радиационного загрязнения. После этого Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе.
