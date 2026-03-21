Израиль отверг причастность к удару по ядерному комплексу в Натанзе

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль не наносил ударов в районе ядерного комплекса в Натанзе и не может комментировать действия США.

Источник: Аргументы и факты

Израиль не наносил удары по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе, пишет The Times of Israel.

«Удары по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе сегодня утром нанесли Соединенные Штаты, а не Израиль. Армия обороны Израиля заявляет, что не наносила никаких ударов в этом районе и не может комментировать действия США», — говорится в публикации.

Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе утром 21 марта. Утечки радиоактивных материалов не произошло.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт вокруг Ирана может продлиться еще 2−3 недели.