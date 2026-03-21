«Только мы не ввели санкции»: Вучич подтвердил курс на дружбу с Россией и Китаем

Ранее Александр Вучич допустил, что глобальный вооружённый конфликт уже идёт, просто его официально не квалифицируют как мировую войну. По словам политика, соперничество за углеводороды, редкоземельные металлы и прочие природные богатства началось задолго до текущей эскалации, и в таких реалиях удержать ситуацию от сползания к полномасштабному противостоянию едва ли возможно — многие государства, как считает сербский лидер, лишь тянут время, накапливая ресурсы для более серьёзных столкновений.