Зеленский: Украина и США продолжат переговоры по урегулированию 22 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Встреча украинской и американской делегаций в Майами (штат Флорида) завершилась, переговоры продолжатся 22 марта, утверждает Владимир Зеленский.
«Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня. С американской стороны — [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф и [зять американского лидера] Джаред Кушнер. Команды продолжат общаться и завтра», — заявил он в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Накануне Зеленский заявлял, что в этот приезд украинская делегация планирует получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и РФ, указывал на важность диалога с американской стороной в тесном формате, потому что видит риск в ситуации, когда американская сторона сняла санкции с российской энергетики. Он отмечал, что Украина и США продолжат работу над документами по завершению вооруженного конфликта, гарантиям безопасности и восстановлению Украины.
Зеленский ранее утверждал, что Украина в последние дни получает от США сигналы о том, что трехсторонние консультации с целью урегулирования конфликта могут скоро возобновиться.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве