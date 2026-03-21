Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Сербия не откажется от дружбы с Россией и Китаем

Александр Вучич заявил, что Сербия выбирает быть свободной и суверенной страной.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сохранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией и Китаем, пишет РИА Новости.

Александр Вучич отметил, что Сербия выбирает быть свободной и суверенной страной.

«Четыре года назад мы показали, что самостоятельная страна, и не захотели отказаться от дружбы. Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения с КНР», — добавил он.

Сербский лидер также подчеркнул, что Сербия останется военно-нейтральной страной.

Ранее Александр Вучич заявил, что Белград чувствует поддержку Москвы в вопросе сохранения суверенитета.

