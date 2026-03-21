Вучич: Сербия не откажется от дружбы с Россией и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сохранит нейтралитет и традиционные отношения с Россией и Китаем, пишет РИА Новости.
Александр Вучич отметил, что Сербия выбирает быть свободной и суверенной страной.
«Четыре года назад мы показали, что самостоятельная страна, и не захотели отказаться от дружбы. Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения с КНР», — добавил он.
Сербский лидер также подчеркнул, что Сербия останется военно-нейтральной страной.
Ранее Александр Вучич заявил, что Белград чувствует поддержку Москвы в вопросе сохранения суверенитета.