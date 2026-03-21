Стармер: Лондон не даст США использовать базу на Кипре для ударов по Ирану

База Акротири на Кипре больше не будет использоваться американскими военными для ударов по Ирану, заявил британский премьер Стармер.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Великобритании Кир Стармер в ходе переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом заявил, что британская военная база Акротири на острове больше не будет использоваться США для атак на Иран. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

В начале марта по базе Акротири был нанесён удар БПЛА. Хотя британские военные позже уточнили, что дрон, скорее всего, прилетел из Ливана или Ирака, а не из Ирана, инцидент вызвал обеспокоенность на Кипре.

Ранее Христодулидис назвал британские базы на острове «пережитком колониализма» и заявил о намерении обсудить их будущее с Великобританией.

9 марта сообщалось, что Франция развернула авианосец «Шарль де Голль» рядом с Кипром.

