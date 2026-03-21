Стармер: Лондон не даст США использовать базу на Кипре для ударов по Ирану

Глава правительства Великобритании Кир Стармер в ходе переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом заявил, что британская военная база Акротири на острове больше не будет использоваться США для атак на Иран. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.
В начале марта по базе Акротири был нанесён удар БПЛА. Хотя британские военные позже уточнили, что дрон, скорее всего, прилетел из Ливана или Ирака, а не из Ирана, инцидент вызвал обеспокоенность на Кипре.
Ранее Христодулидис назвал британские базы на острове «пережитком колониализма» и заявил о намерении обсудить их будущее с Великобританией.
9 марта сообщалось, что Франция развернула авианосец «Шарль де Голль» рядом с Кипром.