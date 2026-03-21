Британский МИД прокомментировал версию об участии страны в операции против Ирана

Купер заявил, что государство не хочет «втягиваться в широкий конфликт».
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
21 марта, как заявляли СМИ, беспилотный аппарат атаковал здание в Багдаде, в котором располагается штаб иракской разведывательной службы. Как сообщалось, при ударе погиб сотрудник иракской разведки.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
